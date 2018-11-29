Hayki "OL" Albüm Lansman Gecesiyle Müzikseverlerle Buluşuyor!

Çıktığı günden itibaren listelerin zirvesinden inmeyen Hayki, albümü için "dinleyicilerime iyi ve güçlü hissetirmek istedim, onlar için başlarını döndürecek kafiyeler yazdım" diyerek, dinleyicilerine sokak yaşantısını, halk edebiyatını, kendi iç dünyasını ve mücadelesini, bir yandan da çevresini ve ütopyasını anlatırken yaşadığıcoğrafyadan ilham aldığını belirtiyor.

Tüm söz ve bestelerin Hayki imzası taşıdığı "OL" albümündeki şarkıların düzenlemeleri ise Cenk Çelik ve Bandit Beatz imzası taşırken, mix – mastering işlemlerini ise Buğra Kunt tarafından Studyo BK'da yapıldı. Hayki'nin ünlü rapçi Defkhan ile düetinin yanı sıra, başarılı rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ile birlikte seslendirdiği "Çoban Yıldızı" isimli parça ise albümün en beğeni toplayan şarkılarından.

30 Kasım gecesi Cemiyet İstanbul'da gerçekleşecek olan Hayki'nin süprizlerle dolu albüm lansman gecesini kaçırmayın!