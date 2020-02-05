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Haymana'da çalınan 22 küçükbaş hayvandan 13'ü bulundu sahibine teslim edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Haymana ilçesinde 22 adet küçükbaş hayvanı çalan hırsızları yakaladı.

05.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:15Haymana'da çalınan 22 küçükbaş hayvandan 13'ü bulundu sahibine teslim edildi
İl Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın ilçesinde 22 adet küçükbaş hayvanı çalan hırsızları yakaladı. Jandarma ekipleri ayrıca çalınan hayvanlardan 13 tanesini bularak sahibine telsim etti.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta başı Ankara'nın Haymana ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık vakası ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızların pesine düştü.

Gerçekleştirilen çalışmalarda hırsızlık olayını Ü.E., S.D., E.S. ve İ.Ü. isimli zanlıların gerçekleştirdiği belirlendi. Çalınan küçükbaş hayvanların ise Çatak Mahallesinden, Konya'nın Cihanbeyli ilçesi sınırları içerisinde bir bölgeye götürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgeye giderek çalınan hayvanlardan 13 tanesini buldu. Geriye kalan 9 küçükbaş hayvanın da arama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ü.E., S.D. ve İ.Ü. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Jandarma, Haymana, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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