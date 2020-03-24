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Haymana'da korona virüs çalışmaları

Ankara'nın Haymana ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

24.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:17
Haymana'da korona virüs çalışmaları
Ankara 'nın Haymana ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Haymana'da korona virüs dezenfekte çalışmaları kapsamında belediye ilaçlama ekibi araçlarda dezenfekte ilaçlaması yaptı. 2 saat süren ilaçlama çalışmasında onlarca araç dezenfekte edilirken bir yandan da belediye sağlık personeli sürücülerin ateşini ölçtü.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Haymana Belediyesi ve ASKİ araçları da yollarda, kaldırımlarda ve Atatürk anıtında yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yerinde denetledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Haymana, Ankara, Güncel

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