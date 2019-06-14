14.06.2019 17:22
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Haymana'da model uçak keyfi

Haymana

Haymana Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı ve Haymana Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığı ile düzenlenen Model Uçak kursu Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda 4 dönem halinde model uçak rehberi Mülaim Bilici tarafından verildi.

Haymana Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı ve Haymana Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığı ile düzenlenen Model Uçak kursu Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda 4 dönem halinde model uçak rehberi Mülaim Bilici tarafından verildi.

18 Şubat 2019'da başlayan kurslar 23 Mayıs'a kadar 32'şer saatlik kurslar halinde 4 dönem de tamamlandı. Toplam 57 kursiyerin katıldığı model uçak kursunda bugün sertifika töreni ve dönem boyunca emek verilerek hazırlanan model uçakların ilk defa havalandırma heyecanı vardı. - ANKARA
Kaynak: İHA
18 şubat, türk hava kurumu, haymana, uçak, Güncel

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