Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana İnanmıyor"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana , Talas'ta yaşayanların bilinçli seçmen olduklarından dolayı her şeyi sorguladıklarını belirterek, "Talaslı hemşerilerimiz kendilerine verilen sözleri tutmayanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Talaslılar hiçbir yalana inanmıyor" dedi.İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmaları dolayısıyla ziyaretlerine devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştıran Av. Osman Haymana ile olarak Kahramanmaraşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Derneğe üye kaydı yaptıran Av. Osman Haymana, bağış yapmayı da ihmal etmedi. Kayseri 'de yaşayan Kahramanmaraşlıların sorunlarını dinleyen Av. Osman Haymana, Talas'ta ikamet eden hiçbir Kahramanmaraşlı vatandaşın kendisini yabancı hissetmeyeceğine vurgu yaptı.Milletin Duygularıyla Kimse OynayamazSonrasında Avşarelleri Derneği'nin açılış törenine katılan Av. Osman Haymana'ya ilgi yoğun oldu. Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı'nın da katıldığı açılış töreninde Dernek Başkanı Osman Haymana'yı yanındaki koltukta ağırlarken, Yalçın'ı ise masa önündeki koltukta ağırladı. Dernek açılışında yaptığı konuşması sık sık, ' Osman Başkan ' sloganlarıyla kesilen Av. Haymana, "Dün katıldığım televizyon programında bana sordular, 'Ak Parti Avşarlarla bir toplantı yapacak' diye. Doğrudur, yapabilir. Bizde seçim sathında bu vatana, millete kayıtsız şartsız bağlı olan, Türklük şuur ve gururunu bünyesinde, kanında taşıyan, hiçbir terör örgütüyle bağı olmayan her Türk vatandaşı, her seçmen bizim için değerlidir. Fakat bizim de kanımızda Avşar kanı olduğu için şunu da söylemek istiyorum; 2014 mahalli idareler seçimlerinde Talas'ta Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Sadettin Aydın ve Faruk Karakaya kardeşim Ak Parti'den Talas için Belediye Başkan Aday Adayı oldular. Bunların ortak noktaları ise Avşar olmalarıydı. Ancak bir baktık ki onca Avşar Aday Adayından bir aday çıkarmayan Ak Parti, hem Avşar olmayan, hem de siyasetten anlamayan bir memuru getirip Avşarların yoğun yaşadığı Talas'a aday yaptı ve kazandı! Şu an belediyenin durumu içler acısı. Belediye borç batağına sürüklenmiş, kimse belediyeden memnun değil, hizmet açığından doğan sorunları gidermek için belediyede çalınan kapılar milletin yüzüne kapanıyor! Bu seçimler de AK Parti aynı yolu izliyor. Demek ki Ak Parti Talas'ta Avşarları önemsemiyor. Nüfusun yoğunluğu hangi kültüre aitse ki o nüfusu Talas'ta Avşarlar oluşturuyor. Avşar kültürüne sahip bir ismi aday yapmak yerine, tam tersine Avşar kültürüne uzak olan başka bir memuru Talas'a aday yaptılar. Ak Parti Adayı Mustafa Yalçın için Avşar diyerek büyük bir yalana imza atanlar unutmasın ki bu millet kimin kendi kültüründen olup olmadığını çok iyi bilir. Yalanlarla ve iftiralarla kandırdığınız bu millet size güvenen millettir. Bu millete yalan söylemek yerine dürüst olmayı tercih etmeyenlerin asıl gayesi seçimi kazanıp hizmet etmek değil, koltuklarını koruma gayesidir. Hizmet etmeyenlerin kim olduğunu çok iyi bilen bu millet sandıkta son sözü söyleyecek ve kendisini kandıranlara artık kanmadığını sandıkta herkese gösterecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ