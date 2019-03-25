HAYPADER Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Bağcılar'da Açıldı

Bağcılar'da orta ve ağır engellilerin faydalanabilmesi amacıyla inşa edilen

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar'da Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği (HAYPADER), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi'nin destekleriyle 3 yıl önce temeli atılan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı. Orta ve ağır engellilerin eğitim alacağı okulun açılış programına siyaset, sanat, iş ve cemiyet dünyasından önemli isimler yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılış konuşmasında HAYPADER Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun temelinde, demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesinin, hayırseverlik bilincinin ve dayanışmanın asil ruhunun var olduğunu belirtti.

"Bu okul nice evladımızın ve ailesinin hayat yüklerini hafifletecektir"

Hayırseverliğin de çeşitli olduğunu dile getirene Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeri gelir paranız vardır, bir okul, cami, hastane yaparsınız. Yeri gelir arkanızda bekleyen bir engelli kardeşinize sıranızı verirsiniz. İki hareketin değeri de aynıdır. Çünkü ikisinin de özü, kendimizi değil, karşımızdakini düşünme erdemine dayanır. Ölçüsü ne olursa olsun, dünyaya yaydıkları iyilik, sevgi için ve en önemlisi örneklikleri için bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Yaptıkları hayır, hem kendilerine, hem de gelecek kuşakların hayatlarına büyük manevi hazlar katacaktır. İnanıyorum ki, bu okul da nice evladımızın ve ailesinin hayat yüklerini hafifletecektir"

"Evlatlarımız toprağı delen bir kardelen gibi güneşle buluşacaklar"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: "Özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir birtakım çalışmalar yapmak sadece bir günün değil her günümüzün önemli bir gündem maddesi. Bu özel eğitim merkezimizden istifade edecek her bir evladımızın heyecanını şimdiden yüreğimizde hissediyoruz. Böyle bir kutlu amaç için elimizi gönlümüzü taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Engelli bireylerimizin sahip olduğu haklardan yararlanmaları uğruna tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bu hepimizin ortak sorumluluğu ve önceliğimiz. Okulumuz engelli çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayacak. Bu vesileyle evlatlarımız toprağı delen bir kardelen gibi güneşle buluşacaklar"

"Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Lokman Çağırıcı'ya plaket takdim etti"

Protokol konuşmalarının ardından okulun yapımında emeği geçenlere plaket verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da plaketini Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. HAYPADER Özel Uygulama Okulu öğrencisi Affan Aydın da kendi çizdiği resim tablosunu Emine Erdoğan'a hediye etti. Program sonunda okulun açılış kurdelesini Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iş adamı Yıldırım Demirören, HAYPADER Başkanı Revna Demirören, HAYPADER Başkan Yardımcısı Monik İpekel ve derneğin yönetim kurulu üyeleri birlikte kesti. Katılımcılar daha sonra okulun teknoloji ve uygulama sınıflarını gezdi. Emine Erdoğan burada engelli öğrenciler ve velileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

"Engelliler, bu eğitim yuvasında yardım almadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek"

HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu İstanbul'da yaşayan 1. ve 2. kademe öğrencilerin, ihtiyaç sahibi, fiziksel veya zihinsel engelli çocukların eğitim görmesi için kuruldu. Toplamda 33 derslikten oluşan okuldaki 24 grup derslikleri, 6 bireysel eğitim dersliği milli eğitimin ihtiyacı doğrultusunda düzenlendi. Özel Eğitim Uygulama Okulunda ayrıca, 1 görsel sanatlar atölyesi, uygulama evi, 2 rahatlama odası, duyu algı odası, müzik odası, mescit, fizyoterapi ve spor salonu, yemek salonu ve bakım odaları bulunuyor. Engelliler, bu eğitim yuvasında yardım almadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kaynak: Bültenler