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Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama bıraktı.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama bıraktı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Ekiplerin ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını belirten İnan, "Sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokakta canlar yalnız değil." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hayrabolu, Güncel
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