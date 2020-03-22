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Hayrabolu Belediyesinden koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı belediye ekiplerince, dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

22.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:54
Hayrabolu Belediyesinden koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
Hayrabolu ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı belediye ekiplerince, dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin tümünde koronavirüse karşı tedbir amacıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

İlçede koronavirüse karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İnan, "Görevli arkadaşlarımız, kamu binaları, sivil toplum kuruluşları, hastane, pazar yeri, okul, mahalle muhtar ofisleri, camiler, spor salonları, toplu taşıma araçları, çocuk parkları, faaliyetlerine ara verilen kıraathane ve kafeteryalar, halkın toplu olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

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