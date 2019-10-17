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Hayrabolu Belediyesinden tekvandoculara malzeme desteği

Hayrabolu Belediyesince, ilçedeki tekvando kursuna malzeme yardımı yapıldı.

17.10.2019 15:28Hayrabolu Belediyesinden tekvandoculara malzeme desteği
Hayrabolu Belediyesince, ilçedeki tekvando kursuna malzeme yardımı yapıldı.
Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekvando kursuna malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hayrabolu Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden İnan, "Tekvando kursuna 15 raket ellik ve 10 yüz koruma kask malzeme desteğinde bulunduk. Çocuklarımızın spor müsabakalarında aldıkları başarılar bizleri gururlandırıyor. Bizler de onlara her zaman destek veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Tekvando Antrenörü Özkan Akkaya da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İnan'a teşekkür etti.

Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

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