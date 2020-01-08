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Hayrabolu'da AK Parti delege seçimleri yapıldı

AK Parti Hayrabolu İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.

08.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:26Hayrabolu'da AK Parti delege seçimleri yapıldı
AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek liste ile yapılan delege seçimlerine, parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, yaptığı açıklamada, kongre süreci öncesi ilçe delege seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üyelerine delege seçimlerine yoğun ilgi gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Güven, "AK Parti olarak her kadememiz de demokrasiyi uygulamaya gayret ediyoruz. Hukuki sürece her zaman uyuyoruz. Şeffaf bir seçimle delegelerimizi belirledik. Partimize hayırlı olsun. Bundan sonra parti genel merkezimiz tarafından belirlenecek tarihte ilçe kongremizi yapacağız." dedi.

Delege seçimlerine katılan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, seçimlerin memlekete, millete ve AK Parti camiasına hayırlı olmasını diledi.

Hayrabolu, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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