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Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde, "15. Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi.

16.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:20Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi
ilçesinde, "15. Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi.

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından Caddesi kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, güvercin ve cins tavukları görücüye çıktı. Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz, festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi. Güvercin bakıcılığının bir sevda olduğunu vurgulayan Çakmaz, bu uğraşın aynı zamanda insanları dinlendirdiğini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine çeşitli ödüller verildi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Alpullu, Güncel

Kaynak: İHA

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