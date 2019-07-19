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Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

19.07.2019 12:27 Hayrabolu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu Müftülüğü organizasyonuyla hacca gidecek olan 24 kişilik hac kafilesi için Çorumi Mustafa Bey Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Haydar Hüyük yaptığı konuşmada, hacı adaylarını kutsal topraklara göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Müftü Hüyük, "Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun" diye konuştu.

Törene İlçe Müftüsü Haydar Hüyük, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun ve hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Hayrabolu, Tekirdağ, Hüyük, Hac, Güncel

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