Hayrabolu'da Halk Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.
Aydınlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak
, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
İdareci olarak, dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını aktaran Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:24