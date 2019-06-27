27.06.2019 16:31
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Hayrabolu'da halk toplantısı düzenlendi

Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Kabahöyük Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sülün , vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Sülün, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Kaymakam Sülün, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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