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Hayrabolu'da halk toplantısı düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

27.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:22 Hayrabolu'da halk toplantısı düzenlendi
ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Hedeyli Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sülün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kaymakam Sülün, vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması için ilgili daire müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet, istek ve önerilerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Abdülkadir Ertuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Göksel Uzun, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Sülün, Hayrabolu, Sülün, Güncel

Kaynak: AA

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