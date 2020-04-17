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Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Hayrabolu Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

17.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:18
Hayrabolu Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye personeli aracılığıyla bin 500 aileye hazırlanan yardım paketlerin dağıtımının başladığını belirtti.
"Biz bize yeteriz Türkiye " ve "Biz bize yeteriz Hayrabolu" diyerek, bu zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını dile getiren İnan, şunları kaydetti:
"Hayrabolu Belediyesi ve hayırseverlerimizin destekleriyle hazırlanan gıda paketlerimizi, İlçemiz 4 merkez ve 48 kırsal mahallemizde belirlediğimiz yardıma muhtaç ailelerimizin evlerine ulaştırmaya başladık. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu koronavirüs salgınının yaşandığı günlerinde de vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Hayırseverlerimize de yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim." Hayrabolu’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Osman İnan, Hayrabolu, Türkiye, Güncel
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