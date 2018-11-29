Hayrabolu'da İpek Kozası Kursu Açıldı

Hayrabolu Halk Eğitimi Merkezi
tarafından ipek kozası kursu açıldı.
Kurs öğretmeni Fatma Akhuy, yaptığı açıklamada, 128 saat sürecek ipek kozası kursuna 13 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursa ilginin sevindirici olduğunu belirten Akhuy, şunları kaydetti:
"İpek kozası tekniğine uygun bir şekilde kesildiğinde çok güzel güller, karanfiller, sümbüller, erguvanlar ve hercai yapılabiliyor. Kursumuzda iki teknik şekilde çalışıyoruz. Birinde ipek böceği kozasını pano olarak kadife kumaşın üzerine işliyoruz.
Diğerinde ise 3 boyutlu uygun resimleri çalışarak kozadan yaptığımız çiçekleri resimlerin üzerine yapıştırıyoruz. Kursiyerlerimizin katılımı çok güzel, çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor."
29 Kasım 2018 Perşembe 12:46