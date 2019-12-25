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Hayrabolu'da kaçak göçmen operasyonu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

25.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:26 Hayrabolu'da kaçak göçmen operasyonu
'ın ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti. Aydınevler Mahallesi Çevre yolunda iki kapalı kasa kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde, 2 Eritre, 2 Pakistan,14 Bangladeş uyruklu göçmen yakaladı.

Polis ekiplerince, araç sürücüleri F.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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