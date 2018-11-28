Hayrabolu'da Kadın Giysileri Dikimi Kursu Açıldı

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi
tarafından kadın giysileri dikimi kursu açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 381 saat süreli kadın giysileri dikim kursuna 16 kursiyerin katıldığını belirtti.
Kursa yoğun ilginin sevindirici olduğunu aktaran Şahin, "Usta öğreticimiz, kursa katılan kursiyerlerimize, dikiş makinesinden dikime kadar tüm ayrıntıları öğretiyor. Açılan kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımıza yaş kavramı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız katılabilirler."dedi.
Kurs öğretmeni Yeşim Dede ise vatandaşların açılan kurslara katılmalarını ve herkese bu sanatı öğretmek istediklerini ifade etti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:31