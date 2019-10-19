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Hayrabolu'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Hayrabolu ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 15:13Hayrabolu'da
Hayrabolu ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na Hayrabolu Muhtarlar Derneğinin çelenginin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, burada yaptığı konuşmada, muhtarlığın, demokrasinin yereldeki en köklü kurumu olduğunu belirtti.

Muhtarlık müessesesinin Türk kültürü ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade eden Orta, "Muhtarlık, bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından biri olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Muhtarlar Günü, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

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