Hayrabolu'da Muhtarlar Toplantısı

20 Kasım 2018 Salı 16:32



20 Kasım 2018 Salı 16:32

Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Demirayak, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp, eksikleri gidermek için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Demirayak, "Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözüme ilişkin adımlar atacak. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.Toplantıya, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.