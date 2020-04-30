Hayrabolu'da sağanak ve dolu, tarım alanlarına zarar verdi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.
30.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:10
İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Umurbey ve Yörgüç mahallelerinde sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sülün, yetkililerin gerekli incelemeleri yapacaklarını ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.
Kaymakam Sülün ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dolunun zarar verdiği tarlalarda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA