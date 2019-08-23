Haberler» Güncel» Haber

Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde "29. Ayçiçeği Festivali" kapsamında sünnet şöleni düzenlendi.

23.08.2019 14:28 Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi
Hayrabolu ilçesinde "29. Ayçiçeği Festivali" kapsamında sünnet şöleni düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, bu yıl festival kapsamında 70 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin. " dedi.

İnan, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun, meclis üyeleri, çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02   Mersin Agropark'ın genel kurul toplantısı yapıldı
16:02   Pakistan'da seller nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi
16:02   Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı
16:01   Mevsimlik işçilerin çocukları okullu oldu
16:00   Çiftçinin alın teri dövize dönüşüyor
16:00   (ek görüntüyle) istanbul'da 'kurt kapanı 2019-13' denetimi
16:00   Başkan Osman Güder'den MTSO'ya ziyaret