Hayrabolu'da Takı Tasarım Kursu Açıldı

02 Aralık 2018 Pazar 12:08



02 Aralık 2018 Pazar 12:08

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce takı tasarım kursu açıldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin, yaptığı açıklamada, 240 saat süreli takı tasarım kursuna 24 kursiyerin katıldığını söyledi.Kursiyerlerin isteği üzerine takı tasarım kursunu açtıklarını ifade eden Şahin, "Kursumuzda boncuk ve taşlar kullanılarak bileklik, yüzük, kolye, küpe, anahtarlık gibi aksesuarlar yapıyoruz." dedi.Kursiyerlerin kursa yoğun ilgisi olduğunu kaydeden kurs öğretmeni Yasemin Soykur ise kursiyerlerin takı tasarım işlerini öğrenme azmi ve yarışı içinde olduğunu dile getirdi.