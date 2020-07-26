Hayrabolu’da tatlıcıların bayram yoğunluğu

Hayrabolu ilçesinde tatlı satışı yapan iş yerlerindeki yoğunluklar arttı.

İlçede tatlı imalatı yapan Barış Selvi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram bereketinin işlerine yansıdığını ifade eden Selvi, genelde en fazla baklavanın rağbet gördüğünü belirtti.

Kurban Bayramı için şimdiden tatlı siparişleri aldıklarını belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlı siparişlerimiz devam ediyor. İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak amacıyla titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı için özellikle fıstıklı ve cevizli baklavalarımız büyük rağbet görüyor. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum."