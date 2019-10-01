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Hayrabolu'da tekvando kuşak sınavı

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi tarafından "tekvando kuşak sınavı" düzenlendi.

01.10.2019 18:00Hayrabolu'da tekvando kuşak sınavı
Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi tarafından "tekvando kuşak sınavı" düzenlendi.
80. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda yapılan sınava, 56 tekvandocu katıldı.

Sporcular, Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Yılı 3. Dönem Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri tekvando tekniklerini sergileyerek yeşil maviden, mavi kırmızıya, sarı yeşilden, yeşil maviye, beyazdan sarı ve yeşil kuşağa terfi etme hakkı kazandı.

Başarılı olup bir üst kuşağa geçen tekvandoculara başarı belgeleri ve yeni kuşakları takdim edildi.

Törene, tekvando antrenörü Özgür Bilgin, Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin, tekvando antrenörü Özkan Akkaya ve sporcuların aileleri katıldı.

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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