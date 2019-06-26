26.06.2019 12:25
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Hayrabolu'da TMO buğday alımına başladı

Hayrabolu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliği buğday alımına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliği buğday alımına başladı.

TMO Hayrabolu Ajans Amiri Hüseyin Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofisin randevulu buğday alımlarına başladığını söyledi.

Amirlik olarak günlük bin ton hububat alım kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Gültekin, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Gültekin, halen üreticilerden gelen talep doğrultusunda 30 bin ton buğday teslimatı için randevu verdiklerini kaydederek, "Sorunsuz bir alım sezonu yaşamak için çalışmalarda bulunuyoruz. Günlük bin ton buğday alım kapasitesine sahip ofisimize, üreticilerimiz randevularına göre toplam 30 bin ton buğday teslimatı yapacak. Hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
Ajans , Hayrabolu , Güncel

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