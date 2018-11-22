Hayrabolu'da Umre Kafilesi Uğurlandı

Hayrabolu
ilçesinde, 38 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Hayrabolu Müftülüğünce umreye giden vatandaşlar için ikindi namazının ardından Güzelce Hasanbey Cami'nde tören düzenlendi.
Hayrabolu Müftüsü Haydar Hüyük
, burada yaptığı konuşmada, tüm umre yolcularına hayırlı yolculuk ve iyi ibadetler diledi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da umre yolcularını uğurlamaya devam ettiklerini belirten Hüyük, yapılan ibadetlerin Allah'dan kabulünü diledi.
Yapılan duanın ardından, ilahiler eşliğinde umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.
Hüyük,Hayrabolu
22 Kasım 2018 Perşembe 17:47