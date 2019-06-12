Hayrabolu'da yaz spor okulları kayıtları sürüyor

Hayrabolu
Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları spor çatısı altında ahlaklı, dürüst birer insan olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okulları açtıklarını söyledi.
Yaz spor okulunda, futbol, voleybol
, basketbol
branşlarında eğitim verileceğini ifade eden İnan, "Yaz spor okulunun çocukların sporla paylaşım ve dayanışmayı geliştirmelerini ve keyifli bir tatil geçirmelerine imkan sağladığını belirterek, yaz spor okulu kurslarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz"dedi.
Kayıtların, belediye hizmet binası ve kültür akademisine yapılabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Osman İnan
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