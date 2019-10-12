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Hayrabolu'da yeni kurslar açıldı

Hayrabolu ilçesinde piyano, gitar, pilates, satranç ve takı tasarım kursları açıldı.

12.10.2019 13:18Hayrabolu'da yeni kurslar açıldı
Hayrabolu ilçesinde piyano, gitar, pilates, satranç ve takı tasarım kursları açıldı.

Hüseyin Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde açılan kurslara yaklaşık 240 kişi başvurdu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Belediye olarak, kültür, sanat ve eğitim kursları açtıklarını ifade eden İnan, "Şuan piyano, gitar, pilates, satranç ve takı tasarım kurslarımız devam ediyor. Açılan kurslarımız ücretsizdir. Yakın zamanda üç kurs daha açmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Hayrabolu Belediyesi Hüseyin Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi Müdürü Semih Özkan da kurslara katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

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