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Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla berberlerde bayram tıraşı telaşı yaşanıyor.

06.08.2019 11:59 Hayrabolu'dan kısa kısa
Hayrabolu ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla berberlerde bayram tıraşı telaşı yaşanıyor.
Berber Selçuk Alçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.
Her bayram öncesi iş yerinde yoğunluk yaşandığını belirten Alçiçek, "Bayramın yaklaşmasıyla vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Şimdiden herkesin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Bayram şekerleri tezgahta yerini aldı

Hayrabolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla şekerler tezgahlardaki yerini aldı.

Şekerlemeci Yılmaz İnceoluk, yaptığı açıklamada, şeker fiyatlarında geçen yıla göre fazla değişiklik olmadığını söyledi.

Bu bayramda satışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirten İnceoluk, "Bayram şekerlerinin kilosunu 10-30 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Kurban Bayramı, Hayrabolu, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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