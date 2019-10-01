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Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi tarafından tekvando kuşak sınavı yapıldı.

01.10.2019 10:48Hayrabolu'dan kısa kısa
Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi tarafından tekvando kuşak sınavı yapıldı.

80. Yıl Spor Salonu'nda yapılan sınava 56 sporcu katıldı.

Sporcular, Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Yılı 3. Dönem Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri tekvando tekniklerini sergileyerek terfi etme hakkı kazandı.

Başarılı olup bir üst kuşağa geçen tekvandoculara başarı belgeleri ve yeni kuşakları takdim edildi.

Etkinliğe, Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin ve sporcuların aileleri katıldı.

Trafik kazası : 2 yaralı

Hayrabolu'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden gelen G.B. idaresindeki 59 TA 202 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan H.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi, Hayrabolu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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