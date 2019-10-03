Haberler » Güncel » Haber

Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Hayrabolu İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun'u ziyaret etti.

03.10.2019 10:14Hayrabolu'dan kısa kısa
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Hayrabolu İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun'u ziyaret etti.

Ziyarette Müftü Vekili Olgun, hafta hakkında İnan'a bilgi verdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan İnan,"Camilerimiz, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir." dedi.

Müftü Vekili Olgun da Belediye Başkanı İnan'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Hayrabolu'da ev yangını

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Umurbey Mahallesi'nde Muzaffer Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Osman İnan, Hayrabolu, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:37 Gaziantep şehit ateşi gaziantep'e düştü- 2
19:36 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
19:36 AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek
19:35 Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Vatandaşın Sağlığı Bizim İçin Önemli"
19:34 Güdül'de sigarayı bırakma semineri
19:34 "Kelebek Etkisi" sergisi açıldı
19:33 Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi