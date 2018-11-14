Hayrabolu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Hayrabolu
'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu
, törende yaptığı konuşmada, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Törende, Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Derneği, Atatürk ilkokulu ve İhsan Korkmaz
ilkokulu öğrencilerinden oluşan ekip, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı.
Daha sonra, Lüleburgaz
Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları
Korosu konser verdi.
Törene, Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Kaymakam Ahmet Karakaya
, Garnizon Komutan Albay Osman Kaan
Özev, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hayrabolu
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:23