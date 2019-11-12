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Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü
Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

İnan, en değerli hazine olan vatan topraklarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin canını hiçe sayarak, vatansever kimliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı Kurtuluş Destanı ile kazanılmış, her karışının şehitlerin asil kanlarıyla sulandığını belirtti.

İnan, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimiz uğruna ecdadımızın gösterdiği büyük fedakarlık ve kahramanlıklar üzerine bu kutlu anlayışla inşa edilen cumhuriyetimizin, gelecek teminatı gençlerimiz tarafından iyi bilinmesi ve öğretilmesi suretiyle, ilimde, fende, kültürde ve sanatta ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak hepimizin görevidir. Bu sayede, aziz milletimizin evlatları, ülkeleri için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberliğini her daim koruyacaktır. Bu anlamlı günde, Hayrabolu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canını vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Osman İnan, Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

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