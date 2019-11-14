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Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı
'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Alpullu Caddesi kapalı pazaryeri önünde devam eden törende, Belediye Başkanı Osman İnan, ilçenin kurtuluşunu ilk günkü coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İnan, şöyle konuştu:
"Asil Türk milleti, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in komutanlığında, 7'den 70'e top yekün el ele gönül gönüle vererek, düşmana karşı koymuş, bir destan yazmıştır. 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla yaşadığı bu vatan topraklarının her karşını geri almıştır. Ecdadımız kanlarını dökerek, canlarını vererek, bu toprakları vatan yapmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuşlar ve bizlere emanet etmişlerdir."
Törende, Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Derneği, Atatürk İlkokulu ve İhsan Korkmaz İlkokulu öğrencilerinden oluşan ekip, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu canlandırdı.

Daha sonra Keşan Belediye Bandosu konser verdi.

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Erhan Kapucu, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Hayrabolu, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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