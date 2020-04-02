Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti

Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.

02.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:54
Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti
Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün , yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında 332 ihtiyaç sahibine, 40 bin 014 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların aile, eğitim, sağlık ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hayrabolu, Sülün, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42: Çilek Mobilya'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 11:42: Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi - Haber 11:41: İSTANBUL'DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ - Haber 11:41: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi - Haber 11:41: Yuva var diye sökülmeyen elektrik direğinin misafirleri döndü - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler