03.07.2019 09:44
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Hayranları Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranları, Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

5 aydır devam eden Survivor macerasının sona ermesiyle Bodrum tatiline kaldığı yerden devam eden Acun Ilıcalı, önceki gün sürat teknesiyle Kai Beach'in iskelesine yanaştı.

YOĞUN İLGİ

Yoğun programına ara verip Bodrum'da tatiline kaldığı yerden devam eden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ilıcalı, sürat teknesiyle Bodrum'un ünlü plajlarından Kai Beach'a uğradı. Ilıcalı'nın iskeleye yaklaştığını gören sevenleri büyük heyecan yaşadı.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Teknenin sesine dönüp Acun Ilıcalı'nın geldiğini fark eden hayranları, ünlü televizyoncuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Hayranları Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı
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