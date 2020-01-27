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Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor - LOS

Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.

27.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:35
dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.
Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.
NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.
Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.
Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor - LOS

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Staples Center, Kobe Bryant, Güncel

Kaynak: AA


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