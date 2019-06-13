Hayranların isteği üzerine Kusursuz Cinayet, filminin çekimlerine başlandı

Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği Kusursuz Cinayet isimli filmin, senaryosu 'Kanıt'' dizisinin hayranlarının yoğun isteği üzerine geçtiğimiz günlerde yazıldı ve çekimlerine başlandı. Sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği bir olaylar zincirini konu alan film, senaryosuyla izleyicisini şaşırtmayı planlıyor.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE KOLLARINI SIVADI

100. bölümünde ani bir final ile hayranlarını üzerek izleyicisine veda eden Kanıt'ın, uzun süredir birçok televizyon kanalında yeniden ekrana geleceği konuşuluyordu. İlk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve izleyicisini adeta ekranlara kilitleyen Kanıt, sevenlerinin yoğun isteği üzerine "Kanıt" dizisinin Yönetmeni Biray Dalkıran ve Senaristi Ahmet Saatçioğlu yepyeni bir polisiye için kolları sıvadı.

"KUSURSUZ CİNAYET YOKTUR"

Emniyet müdürlüğü cinayet masasından Mehmet ve Yavuz baş komiserin bir seri katilin peşine düştüğü Kusursuz Cinayet isimli filmde Kanıt dizisinin "Kusursuz cinayet yoktur." sloganı bir kez daha hayat bulacak. " #4525 #Kusursuz Cinayet" isimli film çok yakında beyaz perdede.