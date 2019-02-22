Hayranlarını Kırmayan Kaynarca Sahneye Çıktı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesine gelen oyuncu Oktay Kaynarca
, eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. İki türkü seslendiren Kaynarca
'nın performansı beğeni topladı.
Söylediği türkülerle daha önce de gündeme gelen oyuncu Oktay Kaynarca
, dün (perşembe) akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği kentteki bir bar-restoranda, hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. Neyzen Tevfik
Caddesi üzerinde canlı müzik yapan mekanda sahneye çıkan Kaynarca
, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve 'Dostum Dostum
' türkülerini seslendirdi. Mekanı dolduranlar Kaynarcayı ilgiyle dinlerken, uzun süre alkışladı. Kaynarca daha sonra mekana geldiği arkadaşlarıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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Kaynak: DHA