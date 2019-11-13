Haberler » Güncel » Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak - Haber

Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası'ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor.

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:59Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak

ELAZIĞ'ın ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası'ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor. Mağaranın turizme kazandırılması için Elazığ Valiliği tarafından çalışma başlatıldı.

Bir süre önce Keban Barajı'nda keşfedilen Gümüşkaya Mağarası'nın tam olarak hangi jeolojik çağa ait olduğu henüz bilinmezken, milyonlarca yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Yöre halkı tarafından 'Keban Sarkıt Dikit Mağarası' olarak bilenen mağarada milyonlarca yıl öncesinde oluşan damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar ile dikitler gibi yapıtlar yer alıyor. Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, el değmemiş doğallığını korurken, bazı oluşumların insan figürlerini andırması dikkat çekiyor.



Elazığ Valiliği, Keban, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 HDP önündeki eylemde 72'nci gün (3)
18:08 Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı
18:07 Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı (2)
18:02 Başkan Pekmezci iade-i ziyaretlerine devam ediyor
18:06 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:09:25