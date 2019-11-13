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Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası'ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor.

13.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:07Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak

ELAZIĞ'ın ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası'ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor. Mağaranın turizme kazandırılması için Elazığ Valiliği tarafından çalışma başlatıldı.

Bir süre önce Keban Barajı'nda keşfedilen Gümüşkaya Mağarası'nın tam olarak hangi jeolojik çağa ait olduğu henüz bilinmezken, milyonlarca yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Yöre halkı tarafından 'Keban Sarkıt Dikit Mağarası' olarak bilenen mağarada milyonlarca yıl öncesinde oluşan damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar ile dikitler gibi yapıtlar yer alıyor. Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, el değmemiş doğallığını korurken, bazı oluşumların insan figürlerini andırması dikkat çekiyor.



Elazığ Valiliği, Keban, Güncel

Kaynak: DHA

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