Hayrat Derneği'nden Suriye'deki Mültecilere Tıbbi Yardım

Hayrat
İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye
'nin Azez
bölgesindeki mülteci kamplarına tıbbi yardım yapıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün Suriye'nin Azez bölgesindeki mülteci kamplarını ziyaret eden kadın doğum, pediatri, çocuk cerrahisi, dahiliye, üroloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve aile hekimleri, Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek çocuklara sünnet şöleni düzenledi.
Sağlık görevlilerince 900 hastanın muayene edildiği kampta, reçete yazılan 850 hastaya ilaç teminini de dernek sağladı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı olan 30 kişi ise Sağlık Bakanlığı
yetkililerine bildirilerek hastaneye yönlendirildi.
Ayrıca, şölende 47 çocuk sünnet edilerek hediyeler dağıtıldı.
Azez,Hayrat,Suriye
09 Aralık 2018 Pazar 16:59