Hayrat Yardım'dan Somalili ailelere yardım

Hayrat
İnsani Yardım Derneğince, Somali
'nin başkenti Mogadişu
ve Baydabo kentinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet ve gıda yardımında bulunuldu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan her yerde ramazan" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Somali'nin farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Somali'de başkent Mogadişu ve Baydabo kenti olmak üzere her gün kardeşlerimiz için iftar sofraları kuruyoruz. Bu sofralarda her gün 400'den fazla kişi faydalanıyor. Gıda bulmakta zorluk çeken kamplarda barınan bin aileye de kumanya desteği verildi. Somali'de çocukların mutlu olması için 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettik. Yanımızda götürdüğümüz şeker, çikolata ve balonları her zaman olduğu gibi karşılaştığımız çocuklara dağıttık." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA