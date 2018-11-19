19 Kasım 2018, 16:20
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Hayrettih Hacısalihoğlu: "Galibiyet İvme Kazandırır"

Hayrettih Hacısalihoğlu: "Galibiyet İvme Kazandırır"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, hafta sonu sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır." dedi.

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılan  genişletilmiş divan toplantısında, kulüple ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını  belirtti.
Divan Başkanlık Kurulu tarafından düzenlenen toplantının tüzükte yer  aldığını ve daha önce Muharrem Usta döneminde yapıldığını dile getiren  Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:
"Trabzon ve şehir dışındaki yönetim kurulu, eski başkanlar,  asbaşkanlar, kurul başkanları toplantıya davet edildi. Kulübün ekonomisi, borç  durumu, Burak ve Onur'un kadro dışı kalmasına yönelik gelişmelerle ilgili  bilgilendirme yapıldı. O arada özellikle eski başkanlar tarafından tavsiye olarak  da 'Bu yönetimin devam etmesi bizce uygundur' görüşünde bulunuldu. Olağanüstü,  özellikle yapılmış bir toplantı değildi. Olayı oraya çekmek, hiç toplantı  anlaşılmamıştır demektir. Bu tür toplantılar, kulüp için faydalı ve ihtiyaç  duyulan toplantılardır. Buna benzer toplantılar sık sık yapılarak camianın  dolayısıyla da kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım. "
"Kadro maliyetini düşürdük"
Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un borcunun avro olarak düştüğünü ancak  kurdaki artış nedeniyle lira olarak arttığını ifade ederek, "Pahalı oyuncuları az  da olsa satıp yerine daha ucuz maliyetli oyuncular alındı. Kadro maliyetini  düşürdük. Trabzonspor'un bundan sonra 3-5 sene izleyeceği politika kadro  maliyetini düşürmek olmalıdır. O yola girilmiş. Tam çözümlenmiş, sorun bitirilmiş  mi? Hayır ama doğru bir yola girilmiştir." diye konuştu.
Takım kaptanlığı konusunda Ünal Karaman'ın görüşlerini sözlü olarak  aktardığını kaydeden Hacısalihoğlu, "Zaten bizde kaptanlık konusu hocanın  yetkisindedir. Onun için yine hocanın kanaati, vereceği karar doğrultusunda  yönetim kurulu toplantısı sonrasında kararı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe maçında 3 puan almaya bakmalıyız"
Hacısalihoğlu, Fenerbahçe ile hafta sonunda yapılacak karşılaşma için  özel prim vermeyi yönetimce değerlendirileceklerini belirterek, "Henüz belirlenen  bir karar dolayısıyla da bir rakam şu anda yok. Başkanın da kanaatiyle  gerekiyorsa yönetim bunu belirler." dedi.
Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan  Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:
"Çok enteresan bir dönemde çok enteresan bir maç oynanacak. İki  kulübün takımlarının da beklenmeyen sonuçlar aldığı, camialarda tartışmalar  yaratılan bir döneme denk gelen önemli bir maç. İki takımın da galibiyete çok  ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır ancak sonuç olarak bunun  bir futbol müsabakası olduğunu hiç akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Bu maçlar  oynanıyor, bitiyor ama Türkiye'de, Trabzonspor'da futbol faaliyetleri devam  ediyor. Tabii ki biz kendi işimize bakıp sadece 3 puan almaya odaklanmalıyız."
Taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken  Hacısalihoğlu, "Taraftarlarımızın son dakikaya kadar destek vermesi gerekiyor.  Unutulmasın ki bu maçta her maçtan daha fazla desteğe ihtiyacımız var." diye  konuştu.

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