Hayrettin Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA SARIGÖL belediye başkan adayı olan Hayrettin Acar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SARIGÖL ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hayrettin Acar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA SARIGÖL adayı Hayrettin Acar kimdir? BTP MANİSA SARIGÖL adayı Hayrettin Acar yüzde kaç oy aldı?

Hayrettin Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA SARIGÖL belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayrettin Acar SARIGÖL ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. SARIGÖL ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Hayrettin Acar adlı BTP adayı toplamda 113 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA SARIGÖL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.