Hayrettin Bektaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP BATMAN belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş oldu. MHP adayı Hayrettin Bektaş, BATMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BATMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP BATMAN belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş ile ilgili seçim sonuçları ve BATMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP BATMAN belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BATMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BATMAN aday yarışı ve BATMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BATMAN Seçim Bilgileri

BATMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 736 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 735 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BATMAN belediyesi için katılım oranının ise % 77,80 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BATMAN toplam seçmen sayısının ise 246.596 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 191.841 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP BATMAN Belediye Başkan Adayı Hayrettin Bektaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP BATMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayrettin Bektaş, BATMAN yarışında % 0,65 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hayrettin Bektaş toplamda 1.178 adet oy sayısına ulaştı.

Hayrettin Bektaş Kimdir?

Hayrettin Bektaş, özel sektörde genel müdürlük yapıyor.

Hayrettin Bektaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Batman Belediye Başkan Adayı gösterildi.



MHP BATMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.