Hayrettin Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu. AK Parti adayı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hayrettin Güngör ile ilgili seçim sonuçları ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kahramanmaraş aday yarışı ve Kahramanmaraş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kahramanmaraş Seçim Bilgileri

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kahramanmaraş büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş yarışında % 67,60 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hayrettin Güngör toplamda 422.170 adet oy sayısına ulaştı.

Hayrettin Güngör Kimdir?

1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Universitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Mali Müşavirlik yaptı ve T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığı'nda kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.

Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Uyeliğine atandı.

Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarında yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. 64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi Uyum Komisyonunu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

'İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi', 'İl Özel İdaresi Mevzuatı', 'Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?', 'Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan', 'Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı', 'Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler' ve 'Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler' isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı. Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslararası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı.

Evli ve eğitimci olan eşi Leyla hanımdan iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.