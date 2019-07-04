04.07.2019 10:30
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Hayrettin Hacısalihoğlu: "Öncelik ekonomiyi düzeltmek olmalı"

Hayrettin Hacısalihoğlu: "Öncelik ekonomiyi düzeltmek olmalı"

Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün birinci önceliği ekonomiyi düzeltmek olması gerektiğini belirterek, çok sayıda yapılan transferlerini ise doğru bulmadığını söyledi.

Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün birinci önceliği ekonomiyi düzeltmek olması gerektiğini belirterek, çok sayıda yapılan transferlerini ise doğru bulmadığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bir önceki döneminde yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün birinci öncelikli gündemi ekonomisini düzeltmek olması gerektiğini belirterek, "Şampiyonluk bir heves ve beklenti olabilir. Bu da futbolun doğasında var heyecan oluşturur. Bu şartlarda şampiyonluğa oynamak zordur. Buna kilitlenmek fayda değil zarar getirir. Trabzonspor her zaman zirveye oynar ve oynamalıdır. Bu ayrıdır" ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda yapılan transferi doğru bulmuyorum"

Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün izlediği transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Gençlerin kazanılması güzel ama çok sayıda yapılan transferi ve yaygın yapılan transferi doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz sezon yeşeren gençleri, filizlenen umutları yok etmemek lazım" şeklinde konuştu. - TRABZON
Kaynak: İHA
Hayrettin Hacısalihoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

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